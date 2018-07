‘Alfred’ ganhou US$ 50 mil para investir em seu negócio. FOTO: Divulgação ‘Alfred’ ganhou US$ 50 mil para investir em seu negócio. FOTO: Divulgação

SÃO FRANCISCO – A startup Alfred, de Boston, nos EUA, foi a grande vencedora da Batalha de Startups do TechCrunch Disrupt 2014, em uma demonstração da força da economia compartilhada nos EUA.

Em um ano em que Airbnb e Uber foram os grandes destaques do evento, a Alfred conseguiu vencer 26 competidores com uma plataforma que oferece uma espécie de assistente pessoal (chamado no app de Alfred) que se coloca à disposição para garantir manutenção de suprimentos domésticos, como roupa lavada e compras de alimentos e produtos de limpeza. A startup ganhou US$ 50 mil para investir na empresa.

Ao se inscrever no serviço o usuário tem um Alfred designado para si. Trata-se de uma pessoa real, que se dispõe a ajudar o usuário do app a economizar tempo com suas tarefas domésticas. O app mostra detalhes dessa pessoa e sua experiência profissional. Assim como em outros apps da economia compartilhada, o usuário avalia o prestador de serviço de forma a criar uma espécie de fiscalização colaborativa dentro do app.

O usuário depois cadastra serviços sob demanda que utiliza como o Instacart, que permite comprar pela internet alimentos de diferentes lojas de uma região, de uma só vez, o Washio, que retira e entrega roupas para lavar, e o Task Rabbit, que ajuda a encontrar profissionais para executarem diferentes tarefas domésticas, como manutenção e transporte de móveis, por exemplo.

O Alfred fica responsável por administrar todos esses serviços, receber as entregas, organizar itens no armário e garantir que nada vai faltar. O usuário do Alfred precisa indicar o melhor dia para essas coisas serem realizadas e a partir disso todas as tarefas são automatizadas e executadas pelo assistente.

A startup diz que seu objetivo é ajudar as pessoas a economizarem até 30 horas por semana gastas em afazeres rotineiros de uma casa.

Além de demonstrar a popularidade e potencial da chamada economia compartilhada, a escolha do Alfred também se mostrou importante em um momento em que a questão da diversidade e da falta de mulheres no mercado de tecnologia está sendo muito discutida nos Vale do Silício.

A startup vencedora do TechCrunch Disrupt foi criada por duas mulheres: Jessica Beck e Marcela Sapone, que apresentaram um dos pitches ( nome dado a apresentação curta que as startups fazem a investidores) mais impressionantes e bem executados de todo o evento.

Fizeram parte da banca de jurados que aprovaram a startup alguns dos nomes mais importantes do mercado de tecnologia dos EUA: Marissa Mayer, do Yahoo, Roelof Botha, da Sequoia Capital, David Lee, da SV Angel, John Lilly, da Greylock Partners, Keith Rabois, da Khosla Ventures e Kevin Rose da Google Ventures.