SÃO PAULO – Conhecida por seus papeis em filmes como Sin City e Quarteto Fantástico e mãe de duas crianças, a atriz Jessica Alba pode se juntar em breve a um grupo seleto de multimilionários do mundo da tecnologia. Além de seus trabalhos no cinema, Alba é co-fundadora da Honest Co., startup que recentemente recebeu investimentos que podem fazê-la valer US$ 1 bilhão.

Criada em 2011, em Santa Monica, Califórnia, a Honest Co. vende produtos ecológicos e naturais para bebês e crianças, especialmente na área de higiene pessoal, oferecendo fraldas, sabonestes e produtos de limpeza não tóxicos. Segundo o Wall Street Journal, a empresa está estudando abrir capital após receber um investimento na ordem de US$ 70 milhões, que fizeram-na chegar à cotação bilionária. “Começamos a pensar e agir como uma empresa de capital aberto”, disse Brian Lee, co-fundador da empresa junto com a atriz, ao WSJ.

Antes dessa rodada de investimentos, a empresa já havia recebido US$ 52 milhões. A expectativa é que ela tenha um faturamento anual de US$ 150 milhões em 2014 – três vezes mais do que o que demonstrado em 2013. Além disso, a empresa planeja se expandir para países como China, Inglaterra e Austrália – hoje, está presente apenas nos EUA e no Canadá.

Em uma entrevista ao programa de entrevistas de Jimmy Fallon, Alba justificou a criação da startup: “Eu queria produtos limpos, seguros e efetivos que fossem bem desenhados e acessíveis, e eu não consegui encontrá-los no mercado. Não havia uma marca que se dirigisse a mim como uma ‘mãe jovem’”, disse a atriz.