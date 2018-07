Moon Express é considerada uma das mais fortes candidatas do concurso Google Lunar X Prize, que vai premiar com US$ 30 milhões quem conseguir levar um robô para a superfície lunar

SÃO PAULO – Enquanto o primeiro voo turístico para o espaço é arquitetado para 2014, o empreendedor americano Bob Richards tem um plano ainda mais ousado. Sua startup, a Moon Express, pretende funcionar como uma espécie de Correios do espaço, oferecendo para governos, instituições e qualquer outra pessoa interessada a opção de enviar coisas para a Lua. Ele não descarta também a possibilidade de fazer a mudança de pessoas para fora do planeta, quando houver um processo de industrialização no espaço.

Projeto da Moon Express. FOTO: Reprodução

O plano de negócio parece muito ousado? Pois a startup de Richards é uma das melhores colocadas atualmente no concurso Google Lunar X Prize, um concurso patrocinado pelo Google que vai premiar com US$ 30 milhões as primeiras equipes que conseguirem levar um robô para a superfície lunar, fazer ele explorar 500 metros da superfície e mandar vídeos, imagens e informações de volta para a Terra.

O concurso tem 23 equipes investindo dinheiro privado em uma atividade até então financiada majoritariamente pelo governo. Richard espera ganhar a competição colocando um telescópio do tamanho de uma caixa de sapatos na Lua para fazer imagens das estrelas e da Terra.

Uma vez que seja capaz de pousar sua nave em solo lunar, o empreendedor acredita que haverá grande demanda de empresas e pessoas para levar todo tipo de objeto para a Lua. E é essa demanda que sua startup espera atender. Em entrevista a revista Wired, Richard disse que está disposto a prestar serviços para empresas e governos assim como a atender o capricho de alguém que queira mandar um objeto pessoal para o espaço. Segundo ele, a Moon Express quer ser uma plataforma para facilitar o contato de qualquer instituição ou pessoa com a Lua.

No site do concurso Google Lunar X Prize é possível acompanhar o andamento do projeto da Moon Express e dos outros concorrentes. Cada um tem um blog sobre o seu projeto e dá até para se tornar fã e acompanhar cada passo da sua empresa favorita no concurso.

