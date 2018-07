Zaanga viabiliza mobilizações coletivas contra empresas problemáticas

SÃO PAULO – No começo do ano passado, a empreendedora Raquel Costa teve um problema com seu carro. Ele era zero km, mas um defeito o fez ficar parado por 38 dias na concessionária porque a marca não tinha peça de reposição.

—-

Do problema, que ela chama de “péssima experiência pessoal”, surgiu a ideia: “por que não reunir pessoas em torno de produtos, marcas e serviços com base em suas insatisfações?”, conta Raquel.

Principais queixas no site

Surgia o Zaanga, startup que reúne consumidores insatisfeitos – e suas queixas – e viabiliza a criação de uma ‘zaanga’ coletiva, com uma petição assinada por várias pessoas que será entregue ao Ministério Público Federal, e notificações aos Procons e agências reguladoras. “Juntos podemos mais”, diz a idealizadora da startup.

Raquel teve a ideia durante uma madrugada. “Me reuni com algumas pessoas que já trabalham comigo, trocamos ideias, formatamos o serviço e pimba! Nasceu”, diz Raquel.

Ela conta que foi difícil encontrar os parceiros certos para colocar a ideia em prática – comum a qualquer início de startup.

“As pessoas ficavam muito motivadas com a ideia, mas estavam envolvidas em outros projetos, empregos. E a falta de grana para subsidiar o trabalho sempre foi um entrave. Na verdade, sinto que são bem poucos aqueles que realmente querem correr risco”, diz. “A maioria quer a grana certa, o resultado certo, coisa que a gente nunca tem no início de projetos desse tipo”.

Mas houve quem topasse. E daquela madrugada até o lançamento do Zaanga, em novembro de 2011, passaram-se seis meses. Hoje o Zaanga ainda se sustenta com verba própria. Raquel diz que o site não está baseado em publicidade.

“Aprendemos muito com o comportamento do consumidor, e vamos seguir nossa missão que é ‘defender os interesses e diretos dos consumidores coletivamente’”, diz.

Ainda em fase beta, o Zaanga hoje tem milhares de usuários. As empresas mais criticadas são as de telefonia e internet (veja o ranking acima).

O funcionamento é bem simples. O consumidor se cadastra no site, registra a sua ‘zaanga’ e divulga para os amigos nas redes sociais, para conseguir apoiadores. A fase final é o encontro com outras pessoas com queixas parecidas, pra viabilizar uma reclamação coletiva.

Conheça o Zaanga.