Ao passo que o interesse de fundos de investimentos pelo Brasil aumenta, empresários temem bolha nacional

SÃO PAULO – Uma abundante oferta de capital começa a inflacionar os preços das startups de internet no Brasil, reaquecendo um dos mercados emergentes mais procurados por fundos de investimento.

O Brasil, com um mercado de 80 milhões de usuários online em expansão, está se transformando em um novo ambiente para investidores de capital de risco e empresas de internet.

No ano passado, o Facebook triplicou o número de usuário no Brasil, hoje seu terceiro maior mercado. O Netflix busca seduzir os brasileiros com seu filmes online e a Amazon chegará neste ano na maior economia da América Latina, segundo fontes do setor.

“Definitivamente há uma consciência maior sobre o Brasil tanto por parte de empresas internacionais de internet quanto pelas empresas que estão se construindo por aqui”, disse Dave Goldberg, presidente-executivo do site de pesquisas online SurveyMonkey, um dos últimos a desembarcar no País.

“As pessoas começa a ver que existe um bom número de empresas com escala e isso entusiasma os investidores”, disse Goldberg, colocando como exemplo o site de compras coletivas Peixe Urbano, o comparador de preços Buscapé e o varejista de calçados NetShoes.

Investidores e empresas buscam oportunidades de por um pé nesse mercado que move US$ 13 milhões anualmente em negócios online com uma penetração de internet de apenas 40%, a metade dos Estados Unidos.

O apetite por investidores de risco é alimentado pela rápida expansão de uma classe média ansiosa por smartphones e por cortes nas taxas de juros, disse Haroldo Korte, do fundo europeu Atomico com US$ 11 milhões no Brasil.

A SurveyMonkey calcula que em apenas dois anos, o Brasil poderia se transformar no seu maior mercado de língua não inglesa. E não é o único. Goldberg se encontrou recentemente em um restaurante em São Paulo com Brian Chesky, CEO do site de aluguel de imóveis Airbnb, que espera aproveitar a demanda para a Copa do Mundo de 2014.

“A economia brasileira está crescendo muito rápido e vemos uma explosão do turismo. É um lugar muito importante para se estar”, disse Chesky.

Bolha de preços? Há poucos dados sobre o fluxo de dinheiro em startups ou novos empreendimentos de tecnologia financiados com capital de risco no Brasil. Mas uma base de dados compilada por Diego Gomes, blogueiro e criador da firma de análise de conteúdo Everwrite, enumera 45 startups brasileiras com captações em 2011, contra 17 em 2010; e apenas seis em 2009.

O dinheiro vem de fundos americanos como Benchmark Capital, Tiger Global ou Redpont Ventures; europeus como o Atomico e também latino-americanos como o argentino Kaszek Ventures ou o brasileiro Monashees Capital.

“No início de 2010 nenhum fundo de venture capital estrangeiro havia investido no Brasil. Agora há mais de uma dúzia, os maiores do mundo, que estão desesperados buscando investir aqui”, disse Julio Vasconcellos, CEO do Peixe Urbano, uma das startups mais exitosas do Brasil.

O Peixe Urbano recebeu em janeiro um aporte não revelado da Morgan Stanley e da T. Rowe Price, o terceiro em pouco mais de um ano.

Nos últimos 12 meses, a Redpoint injetou US$ 19 milhões no site de reservas ViajaNet; o Atomico colocou US$ 8,7 milhões no de venda de autopeças, Connectparts; o Tiger Venture e o Monashees colocaram US$ 4,4 milhões no site de artigos para bebês Baby.com.br.

Além de um excesso de liquidez, os valores estão sendo pressionados pela apreciação do real e por problemas endêmicos como a falta de programadores e estruturas de serviços para apoiar a decolagem das startups.

“Se entra muito capital sem que todas essas coisas estejam no lugar, vamos ver valores acima do devido (…) Algumas pessoas acreditam que isso já está acontecendo, que os valores estão começando a escapar do controle”, opina Goldberg.

Mariano Gomide, presidente da conferência brasileira de comércio eletrônico E-merging, calcula que os ativos brasileiros estão supervalorizados entre 30% e 40%.

“Existe uma bolha”, disse o empreendedor. “Há uma liquidez além do necessário que está gerando problemas para a indústria. Na prática, as empresas começaram a perder o foco em seus negócios e passaram a se preparar para receber investimentos.”

Indústria madura. Mas segundo alguns investidores, a indústria é hoje mais madura do que em 2000, época da bolha internacional da internet. “É claro que quanto maior é a oferta, os negócios podem ficar mais caros. Mas ninguém está disposto a pagar preços muito superiores ao valor do ativos em função do risco de não haver retorno”, disse o presidente da Associação Brasileira de Venture Capital, Clovis Meurer.

Kaszek Capital, um fundo de US$ 100 milhões, que investiu em 16 startups na América Latina, mais da metade no Brasil, disse que os preços ainda estão razoáveis.

“Em geral, vemos oportunidades de investir em empresas por valores justos”, disse Nicolas Szekasy, um dos sócios de Kaszek. “Encontramos excelentes empreendedores que vão atrás de mercados interessantes.”

Os investidores se mostram mais preocupados com o déficit de capital humano, especialmente de programadores e engenheiros, um problema que afeta toda a cadeia produtiva do Brasil e que poderia frear o desenvolvimento da indústria.

“Não adianta ter o dinheiro. É necessário gente que já tenha tido êxito para guiar os novos empreendedores”, disse Goldberg.

Por enquanto, empresários de centros de tecnologia surgidos em cidades como Recife e Belo Horizonte agora têm um novo herói: Mike Krieger, o brasileiro que desenvolveu o aplicativo de fotos Instagram, pelo qual o Facebook acaba de pagar US$ 1 bilhão.

