Pacotes incluem curso de inglês, moradia em Cupertino, na Califórnia, e visita às sedes do Google e do Facebook

SÃO PAULO – A agência de intercâmbio STB – Student Travel Bureau lançou um programa de intercâmbio com curso de inglês intensivo em Cupertino, no Vale do Silício, sede de grandes empresas como a Apple, IBM e HP.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Sede do Google no Vale do Silício. FOTO: Wikipedia

Em parceria com a ELS Language Centers, uma das principais escolas de inglês dos Estados Unidos, o curso pretende atrair geeks, empreendedores e aficionados por tecnologia que desejam vivenciar o cotidiano do principal pólo de startups inovadoras do mundo.

O pacote com curso de inglês e acomodação custa a partir de US$2,8 mil para quatro semanas de estudo, e US$ 6,7 mil para 12 semanas. Passagens aéreas e alimentação não estão inclusas no valor.

(ERRATA (09/04): Diferentemente do informado anteriormente pela STB, o programa de intercâmbio não inclui visitas guiadas às sedes do Google e do Facebook. Segundo a STB, houve um erro no material divulgado para a imprensa)

—-

Leia mais:

• TOTVS vai investir R$ 2 milhões em startups

• Fora do eixo