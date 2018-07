A plataforma Steam, software da fabricante norte-americana de games Valve, é responsável por quase 70% da distribuição de todos os games online para computador. Em entrevista à revista Forbes, o criador da empresa, Gabe Newell, disse que que, per capita, a sua empresa é mais lucrativa que gigantes do Vale do Silício como Apple e Google.

A Valve foi criada em 1996, dois anos antes do lançamento de Half-Life, game que vendeu 2,5 milhões de cópias no primeiro ano. A segunda versão do game viria em 2004 e acumula o número de 12 milhões de vendas até agora. No mesmo ano de 2004, Newell criou o Steam, programa que faria a distribuição de games não só da Valve, mas de empresas conhecidas na área dos games, como Electronic Arts e Activision.

O distribuidor fez sucesso por facilitar aos jogadores o processo de download, configuração e reparos de games. Além disso, o sistema funciona para reduzir a pirataria, uma vez que, para baixar e jogar os games, o usuário deve ter uma conta no Steam, pagando para jogar.

Mercado

O mercado de games no mundo (todas as plataformas) movimenta US$ 50 bilhões por ano. Os games para PC representam apenas por 8% desse total, cerca de US$ 4 bilhões.

A Valve sozinha é responsável por quase 70% desses US$ 4 bilhões. A boa posição da empresa foi responsável por uma mudança significativa no mercado de games para computador no ano passado. Pela primeira vez os jogos vendidos online superaram os games “de prateleira”, segundo a NPD Group.

Segundo Newell, a Valve possui cerca de 30 milhões de consumidores e só perde para gigantes como a Nintendo, Microsoft e Sony.

Apesar de a empresa não divulgar seus balanços, um analista da IHS disse à Forbes que os lucros da Valve em 2010 foram de “muitas centenas de milhões de dólares”. No início do mês, um outro analista havia dito que as vendas da Steam em 2010 beiravam US$ 1 bilhão.

Gabe Newell mantém o mistério sobre lucratividade, mas afirma que, se a contagem dos lucros fosse dividida pelo número de funcionários, a Valve – com seus 250 empregados – seria mais lucrativa que Apple e Google.

Atualmente, segundo a Forbes, a Valve tem valor de mercado avaliado entre US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões. Comparando, a Zynga, dona dos games sociais FarmVille, Cafe World e Mafia Wars, é avaliada em US$ 9 bilhões, enquanto o Twitter, especula-se, tenha seu valor flutuando entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões.

Top 10 dos games mais vendidos pelo Steam em 2010 (via Forbes):

1. Call of Duty: Black Ops (Activision) – US$98.2 milhões

2. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision) – US$39.4 milhões

3. Left 4 Dead 2 (Valve) – US$36.0 milhões

4. Battlefield: Bad Company 2 (Electronic Arts) – US$25.4 milhões

5. Sid Meier’s Civilization V (2K Games) – US$21.9 milhões

6. Portal (Valve) – US$20.0 milhões

7. Fallout: New Vegas (Bethesda Softworks) – US$17.0 milhões

8. Metro 2033 (THQ) – US$13.4 milhões

9. Mafia II (2K Games) – US$11.9 milhões

10. Warhammer 40,000: Dawn of War II: Chaos Rising (THQ) – US$10.8 milhões

