SÃO PAULO – Na mesma semana em que anuncia ter chegado a 100 milhões de usuários (25 milhões foram acrescentados só entre janeiro e setembro), a plataforma de distribuição digital de games para PC da Valve remodelou seu site e os mecanismos de apresentação de conteúdo. A justificativa é de que com o aumento de jogos chegando para a plataforma, com a ajuda da enxurrada de indies via Greenlight, a apresentação ao usuário dos produtos teria de ser personalizada.

“Nos últimos nove meses, mais de 1.300 títulos foram adicionados ao Steam”, diz o site. “Sabemos que não dá para jogar tudo, então atualizamos o Steam com novos recursos e funcionalidades para ajudar a descobrir os melhores lançamentos, clássicos e jogos indies bacanas que você possa se interessar.”

Entre os recursos de maior destaque, estão a “lista de descobrimento”, que seleciona games a serem apresentados a partir do perfil do usuário. A cada jogo visto, é possível adicioná-lo à lista de desejos, “seguir” (para manter o jogo visível na página, além de possíveis promoções) e “dispensar”.

Filtros e lista infinita

O novo sistema permite que o usuário personalize os filtros usadas na apresentação de conteúdo, seja na categoria “Atualizados recentemente” ou “Novidades no Steam”. Alguns dos filtros são “Produtos em acesso antecipado” (Early Access), “Jogos que não estão na sua conta”, “Softwares” e “DLCs”.

Além disso, nas buscas por termos, é possível filtrar os jogos por marcadores (tags) como “Indie” ou “Um jogador”, o que deve gerar listas mais específicas em meio ao mar de games presentes na loja.

A intenção clara da mudança é de permitir que o jogador navegue pelas recomendações, não importa quantas sejam, desde que personalizadas. Uma forma fácil de fazer isso, além da “lista de descobrimento” é permitindo a “rolagem infinita” (infinite scroll) da página, carregando novos conteúdos logo que o usuário chega ao “fim” de uma página.

Curadoria

Talvez uma das maiores novidades é o sistema de curadoria. A Steam agora permite que usuários sigam recomendações feitas por curadores.

Além disso permite que qualquer um também possa ser um curador. Não exatamente qualquer um. É preciso ser dono de alguma comunidade e avaliar (ou recomendar) no mínimo 10 jogos para passar a aparecer na lista de curadores. Mas quem exatamente pode ser curador? Bem, segundo a Steam, “jogadores, fãs, críticos, jornalistas, artistas, membros da indústria, gerentes, ambientalistas, designers ou quem quiser ajudar outros jogadores a descobrir novos favoritos”.

Aproveitando a novidade, o blog de games Que Mario?, do Link, também se tornou um curador. Siga-o por lá e aguarde por novidades.