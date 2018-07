Carismático e cativante, o presidente executivo da Microsoft Steve Ballmer só recebeu aplausos na quarta-feira passada, quando esteve no Brasil para o anúncio da nova versão do MSN, o Live Messenger.

Falando para o auditório lotado na Universidade de São Paulo (USP), Ballmer apontou que o futuro do popular programa de mensagens instantâneas – que no Brasil tem 46 milhões de usuários – é “ajudar as pessoas a manter contato umas com as outras”, seja qual for o meio.

O Messenger agora se abre para a web. Quem utiliza o programa poderá vincular à conta seus perfis do Twitter, do Facebook, do Flickr e de muitos outros serviços online. Será possível compartilhar status, fotos e até vídeos pelo próprio programa de bate-papo. Assim, fica mais fácil conversar na internet e mostrar uma foto que você tirou ou um vídeo a que está assistindo.

Ainda não há data para o novo Messenger ficar disponível para download, mas segundo a Microsoft será lançado este ano.

A versão 2010 do Messenger virá com o pacote de programas da Microsoft o Windows Live Wave 4, que inclui também o Live Mail para ler e-mails, o Photo Gallery para editar fotos, o Movie Maker para editar vídeos, além de um programa para sincronizar documentos do Office com uma pasta online.

Vida longa ao Windows.

Ballmer aproveitou a visita ao País para falar também de projetos educacionais em conjunto com universidades e criticou a preferência do governo federal pelo software livre.

“O governo diz que temos total liberdade para fazer acordos com as universidades, mas uma neutralidade (para outros projetos) seria melhor”.

Ele ainda enfatizou a importância de ter sistemas confiáveis para guardar informações na web que podem ser acessadas de qualquer dispositivo (conhecido como cloud computing).

Mas disse não acreditar que o sistema operacional vá se tornar um programa online. “Acredito que o sistema operacional será necessário pelo menos nos próximos 20 anos”, afirmou.

Frase:

“Muitos dizem que o iPhone tem o melhor browser, mas quem o usa realmente? As pessoas preferem os aplicativos”

Steve Ballmer

Presidente executivo da Microsoft

MSN 2010

ABAS

Em vez de janelas separadas para cada conversa, elas ficam em abas

GALERIA

Arraste várias fotos para compartilhar uma galeria dentro da conversa

RECADO

É possível deixar um vídeo-recado para os seus amigos mesmo que estejam offline

OFFLINE

Você vai poder aparecer offline para só uma pessoa ou para um grupo de contatos, como o do trabalho

LINKS

Algumas palavras do bate-papo aparecem como links para fazer buscas através do Bing