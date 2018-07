O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, quase riu diante do desafio do Google à Microsoft com o Chrome OS, de acordo com a Reuters.

Na Convenção Mundial de Parceiros da Microsoft, que está acontencendo esta semana em New Orleans, (e está sendo transmitida pela internet), Ballmer classificou a proposta do Google de ‘interessante’ e, diante de risadas da plateia, disse somente: “Eu serei respeitoso”.

Ele escolheu cuidadosamente as palavras e disse, em seguida: “Quem sabe o que é esse negócio? Pra mim, esse tal Chrome OS é altamente interessante”.

O desdém da Microsoft com a iniciativa do Google parece ser só da boca pra fora, contudo. Não dá pra esquecer que o Bing veio pra tentar ganhar um público que o Google já tem – sem contar o anúncio do Office online gratuito, outra forma de correr atrás de um mercado que o Google já domina.