O homem por trás da Apple completaria hoje 57 anos de idade; Jobs faleceu em outubro de 2011

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/0BHPtoTctDY" width="570" height="416" wmode="transparent" /]

Lembrança: Jobs apresenta o iMac, em 1988

SÃO PAULO - O cofundador da Apple Steve Jobs completaria 57 anos de idade nesta sexta-feira, 24. Considerado um dos maiores visionários no ramo da tecnologia, ele faleceu em 5 de outubro, um dia depois do lançamento do iPhone 4S.

À época, ele foi homenageado por fãs em vários cantos do mundo. Maçãs, flores e revistas em que Jobs aparece na capa foram deixadas aos montes em frente à sede da companhia, em Cupertino, e a lojas da Apple, de Nova York a Pequim (veja fotos).

Relembre a personalidade controversa, os inventos e a genialidade do polêmico Jobs na cobertura especial feita pelo Estadão – Steve Jobs: 1995-2011.

“O mouse mais legal do planeta”

Para quem curtia as apresentações de Jobs em público, vale checar o post Jobs em vídeos: de Mac a iPad, do Radar Tecnológico. No vídeo publicado acima, Jobs apresenta o computador iMac, em 1998. A partir do minuto 4’14”, ele comenta como são feios os PCs existentes e dá detalhes do iMac, entre os quais está “o mouse mais legal do planeta”.

“Este é o iMac. A coisa toda é translúcida. Você pode ver o que tem dentro dele. É tão legal”, diz Jobs, empolgado, sobre o monitor do máquina.

