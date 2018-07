Os modelos de 11 e 13 polegadas. FOTO: TONY AVELAR/AP

Em apresentação na manhã desta quarta-feira, 20, nos Estados Unidos, Steve Jobs lançou os novos modelos de seu notebook finíssimo, o MacBook Air. O keynote teve foco voltado à linha de computadores da empresa, que também ganhou atualização em seu sistema operacional — a nova versão do Snow Leopard OS/X se chama Lion.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Jobs durante a apresentação. FOTO: TONY AVELAR/AP

A coletiva teve transmissão ao vivo restrita a usuários de Mac e iPhone — apenas navegadores Safari instalados em OS/X ou iOS tinham acesso ao feed de vídeo. Steve Jobs começou apresentando as novidades nos softwares da Apple, como iPhoto, iMovie, iLife e GarageBand. O novo sistema dos Macs, o Lion, ainda contará com recursos encontrados originalmente no iPhone e iPod Touch, como o Face Time — que permite videochamadas.

O MacBook Air ganhou versões de 11” e 13”, já disponíveis no Brasil pela Apple Store online. O modelo de tela menor e 64 gigabytes (GB) de armazenamento sai por R$ 3,2 mil, enquanto o top de linha, com 256 GB e tela grande, fica por R$ 5,7 mil.

O novo MacBook Air é ainda menor e mais fino, contando com tela de alta resolução, câmera integrada, trackpad multitouch e armazenamento em flash — como o dos pendrives, substituindo a necessidade de discos sólidos, que ocupam espaço.

—-

Leia mais:

• Conheça o novo MacBook Air