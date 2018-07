SÃO PAULO – O serviço postal norte-americano está desenvolvendo um selo com a imagem do cofundador da Apple, Steve Jobs, para ser lançado em 2015.

O nome de Jobs aparece em uma lista de outras estampas futuras de selos do serviço postal americano obtido pelo jornal Washington Post. Estão na lista também Elvis Presley, James Brown e Ingrid Bergman. Há até um selo de John Lennon – polêmico, já que apenas cidadãos americanos poderiam estampar os selos do país. De acordo com o relatório, o selo de Steve Jobs ainda está em fase de desenvolvimento.

Informações sobre futuros selos são mantidas em segredo nos Estados Unidos como forma de aumentar a expectativa de colecionadores.