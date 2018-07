A primeira biografia autorizada de Steve Jobs pode finalmente chegar ao mercado editorial. De acordo com o The New York Times, o diretor-executivo da Apple convidou o ex-editor da revista Time, Walter Isaacson, para redigir o livro, que contaria com a sua colaboração.

A última de tantas biografias não-autorizadas do fundador da Apple, ‘iCon Steve Jobs – The Greatest Second Act in the History of Business”, publicada em 2005, ficou notória por ter deixado o executivo furioso.

Como punição, ele ordenou que todos os livros da editora John Wiley & Son fossem removidos da Apple Store – entre eles, estavam obras dedicadas aos macmaníacos, como a ‘A Bíblia do Mac OS’.

Nem Isaacson nem Jobs se pronunciaram sobre a veracidade da história. O jornal, no entanto, afirma ter falado com fontes que participam do projeto, que deve sair pela editora Simon & Schuster, editora dos livros anteriores de Isaacson.