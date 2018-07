Só se passaram três semanas desde que Steve Jobs anunciou sua licença médica por tempo indeterminado para “focar na minha saúde”, e parece que ele já está envolvido em novas decisões estratégicas da Apple. Ou nunca deixou de estar. É isso que diz uma reportagem do Wall Street Journal, que cita fontes não identificadas “familiarizadas com o assunto”.

De acordo com o texto, Jobs está participando de reuniões de trabalho de casa e pelo telefone. Ele também foi visto no câmpus da Apple em Cupertino, na Califórnia. Entre os produtos em que ele continua a trabalhar estão a próxima versão do iPad, esperado para os próximo meses, e um novo iPhone, aguardado para o meio do ano.

O jornal havia noticiado esta semana que a segunda versão do tablet da Apple já está sendo produzida. Com câmera frontal e novas funções, o iPad 2 deverá ser vendido pelas operadoras Verizon e AT&T.

Dentro da Apple, no entanto, as operações cotidianas continuam a ser tocadas pelo chefe de operações que assumiu as funções de Jobs, Tim Cook.

Jobs, com 55 anos, passou por um tratamento contra uma forma rara de câncer pancreático em 2004 e, em 2009, foi submetido a um transplante de fígado. O jornal falou com médicos que não estão envolvidos no caso e eles especulam o motivo de Jobs precisar de atenção médica especial hoje seja ou uma possível metástase do câncer ou complicações vindas do transplante.

A Apple está sendo pressionada por seus acionistas para declarar qual o plano de successão para o cargo de Jobs e chegou a afirmar que daria mais detalhes sobre seu quadro, mas até agora nada foi divulgado. Alguns analistas arriscam que a Apple está mantendo segredo sobre a seriedade do problema de saúde de Jobs até a conferência de desenvolvedores anual que costuma acontecer em junho, onde o CEO, tradicionalmente, apresenta as novidades da empresa.