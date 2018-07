Aparição do nome do fundador da Apple superou o de Bin Laden em 30% na mídia de língua inglesa

Capa da biografia de Steve Jobs lançada em outubro. FOTO: Divulgação

LOS ANGELES – “Primavera Árabe” e “Casamento Real” foram consideradas as expressões mais famosas na mídia em 2011, enquanto o nome do cofundador da Apple, Steve Jobs, foi o mais famoso do ano, segundo uma pesquisa global na língua inglesa.

“Nossas escolhas este ano refletem, em larga medida, a atual incerteza política e econômica que parece estar afetando boa parte do mundo desenvolvido –com exceções como o casamento real britânico e a ascensão da China”, disse Paul JJ Payack, presidente da Global Language Monitor.

As citações de Jobs, que morreu em outubro aos 56 anos, após uma batalha de oito anos com um câncer no pâncreas, superaram as do ex-líder da Al Qaeda Osama bin Laden em mais de 30%, disse Payack.

As palavras e expressões foram compiladas com o uso de um algoritmo para rastrear as maiores 75 mil produções midiáticas ao redor do mundo, assim como sites da Internet e redes sociais.

“Primavera Árabe” é a frase cunhada pela mídia para descrever a série de manifestações populares no mundo árabe que começaram no início de 2011.

O termo “Casamento real” reflete a atenção midiática mundial para o casamento do Príncipe William e Kate Middleton, em abril.

As outras expressões mais usadas de 2011 foram “raiva e fúria”, que caracteriza o humor do eleitorado global, “mudanças climáticas” e “a grande recessão”, embora ela tenha tecnicamente terminado nos EUA.

