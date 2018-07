A Apple confirmou a presença de Steve Jobs na palestra de abertura da Worldwide Developers Conference, evento dedicado a desenvolvedores que acontece no próximo dia 7 de junho, em São Francisco. Sua presença é praticamente uma confirmação de que um anúncio importante da Apple vem por aí.

Nos últimos dois anos, a Apple revelou novas versões do iPhone justamente nessa conferência. Provavelmente acontecerá o mesmo neste ano, com a anúncio de uma versão melhorada do protótipo do iPhone 4G que caiu nas mãos do Gizmodo.

Ao responder a um consumidor que pediu que o “anúncio acabasse com o Google”, Jobs disse que “ele não se decepcionaria” com as novidades. Além de apresentar o novo smartphone, a Apple deve dar mais detalhes sobre o sistema operacional iPhone OS 4, o primeiro com suporte multitarefa.

O auditório estará lotado para a apresentação. Os cinco mil lugares dedicados aos desenvolvedores foram vendidos em apenas oito dias.