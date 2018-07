O CEO da Apple, Steve Jobs, que está atualmente de licença médica, será chamado para depor em uma ação antitruste relacionada ao tocador de música iPod e à loja iTunes, que vende músicas digitais para os aparelhos.

Em um pedido feito a um tribunal de San José, na Califórnia, o juiz magistrado Howard R. Loyd ordenou que Jobs responda a um depoimento de duas horas sobre a tecnologia Harmony da RealNetworks.

A licença médica não impediu Jobs de fazer a apresentação do iPad 2, em 2 de março. FOTO: Beck Diefenbach/REUTERS

—-

A tecnologia foi lançada em 2004 e permitiu por um curto período que as músicas vendidas por meio da loja online da RealNetworks pudessem ser tocadas em iPods, apesar da tecnologia de encriptação usada pela Apple para previnir esse tipo de uso. A Apple fez uma atualização nos softwares do iPod e do iTunes logo em seguida para interromper essa interação com seus tocadores de música.

O tribunal considerou que “Jobs tem um conhecimento único e em primeira mão” sobre o assunto, disse o juiz. A ordem é consequência de uma ação de classe contra a Apple liderada por Thomas Slattery, alegando que o uso pela empresa da tecnologia de encriptação FairPlay cria um monopólio sobre o tocador digital e sobre o mercado de download de músicas.

Antes de 2009, a Apple usava o FairPlay em músicas compradas pela loja iTunes Music Store para impedir que usuários fizessem cópias desautorizadas das canções. O FairPlay limitava que elas pudessem ser tocadas apenas em iPods, o que significa que usuários de outros tipos de MP3 players não poderiam tocá-las em seus aparelhos. A tecnologia também impedia que músicas digitais compradas de outras lojas (com seus próprios mecanismos de proteção) fossem tocadas no iPod. Usuários sempre puderam copiar músicas para o iTunes e para iPods a partir de CDs.

A porta-voz da Apple Kristin Huguet disse que a empresa não comenta sobre processos em andamento.

Jobs, 56 anos, está de licença médica desde janeiro, quando anunciou sua terceira licença em sete anos para cuidar da saúde.

Durante esses anos, ele superou uma raroa mas curável forma de câncer pancreático e passou por um transplante de fígado.

Em 2 de março, ele voltou a aparecer, mesmo de licença, para apresentar o lançamento do mais recente tablet da empresa, o iPad 2.

/ ASSOCIATED PRESS