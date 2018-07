Fundador da Apple queria desenvolver um automóvel fiel ao design da Apple

Steve Jobs

LOS ANGELES – O criador do iPhone e do iPad, Steve Jobs, tinha entre seus projetos desenvolver o “iCar”, um ambicioso automóvel fiel ao design da Apple, segundo confirmou nesta quinta-feira, 17, Mickey Drexler, membro do conselho administrativo da companhia.

Drexler contou essa ideia de Jobs durante as conferências Innovation Uncensored, organizadas em Nova York pela empresa Fast Company.

“Observe a indústria automotiva… é uma tragédia nos Estados Unidos. Quem está desenhando os carros?”, perguntou Drexler à audiência, antes de assegurar que “o sonho de Steve (Jobs) antes de morrer era desenvolver o ‘iCar’”.

O diretor da Apple, no entanto, assinalou que Jobs não teve tempo de trabalhar nesse projeto de veículo, que, segundo sua opinião, poderia ter tomado 50% do mercado se saísse do papel.

Steve Jobs faleceu em outubro de 2011 após uma longa luta contra o câncer.

