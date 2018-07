Executivo indicou Tim Cook para assumir a presidência executiva da companhia norte-americana

SAN FRANCISCO – O ícone do Vale do Silício Steve Jobs renunciou nesta quarta-feira, 24, como presidente-executivo da Apple, encerrando o período de 14 anos durante o qual comandou a empresa que ajudou a fundar em uma garagem.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A negociação das ações da Apple foi suspensa antes do anúncio. O papel avançara 0,7 por cento no fechamento do pregão regular em Nova York. Após a renúncia, a ação chegou a cair 7 por cento no after-market.

Jobs – sobrevivente de um câncer no pâncreas que estava de licença médica desde 17 de janeiro por condições de saúde não reveladas – será substituído pelo vice-presidente operacional Tim Cook. Jobs assumirá o posto de presidente do Conselho de Administração da Apple.

“Eu sempre disse que, se houvesse um dia em que eu não pudesse mais cumprir meus deveres e atender às expectativas como presidente-executivo da Apple, eu seria o primeiro a informá-lo. Infelizmente, esse dia chegou”, escreveu Jobs em uma breve carta anunciando sua renúncia.

O ex-presidente-executivo de 55 anos havia aparecido publicamente por um breve momento em março para apresentar a última versão do iPad, e, mais tarde, em um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, junto com líderes do setor de tecnologia do Vale do Silício.

A aparência de Jobs, frequentemente magra, levantou questões sobre sua saúde e capacidade de permanecer à frente da Apple.

“Eu direi aos investidores que não entrem em pânico e permaneçam calmos. É a coisa certa a fazer. Steve será o chairman e Cook será o presidente-executivo. Isso não é uma surpresa ou algo inesperado”, disse o analista Colin Gillis, da BGC Financial.

Veja a íntegra da carta em que Jobs renuncia ao cargo: