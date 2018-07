Pai garante que ex-CEO da Apple teria respondido a mensagens em duas ocasiões

O pai biológico de Steve Jobs, Abdulfattah John Jandali, 80, declarou em entrevista ao Wall Street Journal que recebeu dois emails do filho distante.

Jandali, vice-presidente de um cassino em Reno, Nevada, contou que mandou diversos emails para o filho ano passado, mensagens curtas como “feliz aniversário” e “espero que sua saúde esteja melhorando”.

O executivo garantiu que Jobs respondeu a esses emails em duas ocasiões. Uma pessoa próxima à família do ex-CEO da Apple negou que isso tenha acontecido.

Jandali contou ao WSJ que soube da morte de Jobs durante o trabalho, quando um desconhecido ligou para lhe dar pêsames. “Não fiquei chocado. Basicamente tudo que você sente é tristeza.”

De acordo com pessoas próximas a Jandali, a falta de contato com os filhos lhe causa grande tristeza. O executivo também é pai de Mona Simpson, bem-sucedida escritora e casada com um roteirista do desenho animado The Simpsons (que emprestou o nome da esposa para batizar a mãe de Homer). A relação entre Mona e Jandali sempre foi difícil.

“Não posso levar nenhum crédito pelo sucesso de meus filhos”, disse Jandali ao WSJ. Por anos, o executivo teria escondido de pessoas próximas o fato de ser pai de Mona e Jobs.

Jandali só descobriu que era pai do criador do iPhone em 2005. A partir daí, teria começado a assistir vídeos das apresentações do filho no YouTube.

Quando soube da doença de Jobs, Jandali resolveu lhe mandar mensagens de apoio.

“Não sei porque enviei esses emails. Acho que me senti mal quando fiquei sabendo da sua saúde. Ele tinha sua vida, eu tinha a minha, e não mantínhamos contato. Se fosse falar com ele, não saber o que dizer.”

