Jundiaí rebatizou avenida que passa em frente à fábrica da Foxconn, montadora de iPhones e iPads

A futura avenida Steve Jobs; na frente, a Via Anhanguera FOTO: Google Maps

JUNDIAÍ – Steve Jobs virou nome de avenida. A Câmara Municipal de Jundiaí, interior de São Paulo, aprovou a renomeação de uma via da cidade para homenagear o co-fundador da Apple.

—-

A avenida passa, é claro, em frente à fábrica brasileira da Foxconn, que monta iPhones e iPads na China e deve fazer o mesmo no Brasil em breve.

Segundo o prefeito Miguel Haddad, o novo nome homenageia “o pioneiro de um mundo novo, no qual o grande valor é o conhecimento”. É também um agradecimento aos empregos gerados pela instalação da empresa chinesa na cidade.

A avenida hoje leva o nome de Caminho de Goiás.