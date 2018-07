Livro conta a história da aproximação do fundador da Apple com o budismo

SÃO PAULO – A fase zen de Steve Jobs virou história em quadrinhos. The Zen of Steve Jobs retrata em quadrinhos a aproximação do fundador da Apple com o budismo. Jobs tornou-se budista ao ser demitido da Apple, no meio dos anos 80. Ele se reencontrou com um amigo que conheceu nos anos 70, o monge e designer Kobun Chino Otogawa (morto em 2002) que o ensinou os elementos básicos da religião.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O budismo deu à Jobs valores que se tornaram presentes em sua vida e nas próprias criações da Apple.

Muitos elementos do livro são fantasiosos ou suposições – os fatos foram recriados com base em informações esparsas, mas a narrativa ganha graça com os traços do estúdio JESS3.

O livro está à venda na Amazon.