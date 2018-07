A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal definiu como “ato impensado” de uma funcionária terceirizada, o comentário feito no Twitter oficial do tribunal sobre quando o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deve “pendurar as chuteiras”, numa referência à aposentadoria do jogador Ronaldo Fenômeno.

Em nota, o Tribunal e a Secretaria de Comunicação do órgão pedem “encarecidas desculpas” pelos “comentários impróprios a respeito de eminente autoridade” e afirmam que em nada refletem os pensamentos da Corte. A nota informa, também que já foram tomadas as medidas administrativas cabíveis.

A mensagem foi publicada na manhã desta terça-feira, 15, no perfil oficial do Supremo Tribunal Federal no Twitter e dizia: “Ouvi por aí: ‘agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as chuteiras?”. O tweet foi apagado em seguida.

O senador José Sarney publicou um vídeo de 34 segundos no blog do Senado (hospedado no YouTube) comentando, bem humorado, a gafe do STF. “O Ronaldo é um fenômeno. Me comparar com um fenômeno também, eu fico muito feliz”, diz o senador no vídeo, minimizando o caso. “Quero agradecer essa moça porque ela fez um julgamento muito bom ao meu respeito. Quanto às chuteiras, as chuteiras do Ronaldo estão penduradas hoje no Brasil inteiro e no mundo inteiro em homenagem ao que ele representa.”

