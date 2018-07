Empresa foi multada por não retirar conteúdo do ar depois de ser notificada por empresa sobre conteúdo irregular

SÃO PAULO – A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve multa ao Google no valor de R$ 12 mil por não ter retirado do ar conteúdo plagiado logo após ser ter sido notificado. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 20.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

De acordo com o STJ, o provedor de conteúdo que não retirar conteúdo do ar imediatamente após a notificação da empresa em questão também responde por violação a direitos autorais.

O Google havia sido multado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) após uma empresa produtora de material didático ter alegado que seu conteúdo fora reproduzido sem autorização em blogs hospedados na plataforma. A empresa, Sette Informações Educacionais, notificou o provedor, solicitando a remissão do conteúdo. No entanto, a exclusão só aconteceu após a ordem judicial.

O TJ-MG decidiu que o Google deveria pagar R$ 12 mil em indenizações à empresa pela hesitação em retirar o conteúdo pirateado do ar. A empresa recorreu da decisão ao STJ, alegando que não deveria ser responsabilizada pelas ações dos usuários da internet e solicitando a redução do valor da indenização determinada na decisão mineira.

O ministro Sidnei Beneti, relator do processo no STJ, negou o recurso em decisão individual, mas o Google recorreu e o caso foi decidido pela Terceira Turma.

“O provedor não responde objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário em sítio eletrônico, por não se tratar de risco inerente à sua atividade. Está obrigado, no entanto, a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano”, disse Beneti, segundo o site do STJ.

De acordo com o ministro, a reversão da decisão em Minas só seria possível mediante nova análise de provas, o que é vedado. Quanto ao pedido de redução da indenização, o STJ só faria negociações se considerasse o valor “ostensivamente exorbitante ou a tal ponto ínfimo que [...] deponha contra a dignidade do ofendido”. No entanto, segundo o relator, este não foi o caso.

O Google entrou com embargos de declaração, que ainda serão analisados. Procurado pelo Link, o Google não comentou o caso.

Notificação e retirada. Como não há nenhuma lei que regule a remoção de conteúdo pirata do ar, entidades e empresas de internet acabaram adotando espontaneamente no País o mecanismo conhecido pelo termo em inglês “notice and take down”, ou notificação e retirada.

Os detentores de direitos autorais enviam uma notificação a uma empresa, como Google ou Facebook, pedindo a remoção do conteúdo. A pessoa que postou é notificada e, se não assumir a responsabilidade – ou não quiser comprar briga com a empresa –, o conteúdo é removido.

O mecanismo foi criado nos EUA para dar segurança para as empresas de internet operarem. Como são plataformas para o conteúdo gerado pelos usuários, sites como YouTube e Facebook não poderiam assumir a culpa pelo que terceiros postavam. O “notice and take down” deu a segurança jurídica para as empresas, mas tem um efeito colateral: a censura. Afinal, os usuários têm conteúdo removido – ou preferem removê-lo – a comprar brigas com a indústria. As avaliações ficam para depois ou nem sequer acontecem.

Lacuna. O Marco Civil da Internet, projeto de lei que surgiu há três anos com o objetivo de regulamentar a web em áreas como liberdade de expressão, privacidade e garantia de acesso igualitário à rede, propunha originalmente que as empresas só deveriam remover conteúdo mediante ordem judicial – o que isentaria as plataformas da responsabilidade sobre conteúdo plagiado.

Mas a ministra da Cultura, Marta Suplicy, interveio no artigo 15 para fazer uma exceção justamente nos casos envolvendo direitos autorais. Em entrevista ao Estado no ano passado, a ministra afirmou que já havia se decidido pelo mecanismo de notificação e retirada e que retomaria a reforma da Lei de Direitos Autorais (LDA). Na ausência de legislação em ambos os setores, a análise e decisão nos casos com em que há alegação de conteúdo pirata ficam exclusivamente nas mãos da Justiça./Colaborou Tatiana de Mello Dias

—-

Leia mais:

• Remoção sem volta

• Google remove 50 milhões de links piratas em 2012