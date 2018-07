Página de ajuda do Google indica que Plus contará com feed de notícias específico para atualizações sobre jogos de dentro da rede social

SÃO PAULO – O Google ainda não confirma oficialmente, mas há uma nova indicação de que, em breve, sua rede social contará com jogos assim como o Facebook. Desta vez, nem foi preciso olhar a fundo os códigos de programação do Plus, como fez o pessoal do site Engadget, para achar uma referência à possível nova funcionalidade do site. Uma menção direta à novidade apareceu na própria página de ajuda do Google Plus em inglês nesta sexta-feira, 22.

Na aba “Conteúdo exibido no fluxo”, consta a explicação que, para um usuário ver as atualizações sobre jogos que seus amigos fizeram, basta ele acessar o “Games stream”, aparentemente um novo feed de notícias que reunirá publicações em aplicativos de games. O link relacionado ao termo “Games stream” nos leva a uma página não disponível dentro do ambiente de ajuda do Google Plus.

Sobre as características e a origens dos jogos que devem ser disponibilizados no Plus ainda não é possível saber muita coisa. A empresa prometeu divulgar uma API para que desenvolvedores de fora possam criar aplicativos para a rede social. Mas se os jogos virão do próprio Google, de empresas parceiras ou de desenvolvedores independentes ainda não se sabe.

Na página de ajuda em português nenhuma menção ao Google Games foi feita.