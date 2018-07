De acordo com o AllThings D, serviço ainda sem nome precisa de melhor desenvolvimento para ir ao ar

SÃO PAULO – O YouTube deve atrasar a estreia do seu serviço de streaming de música para 2014. É o que reporta, nesta terça-feira, 3, o site americano AllThingsD, divulgando que apesar de ter conquistado as licenças legais para ir ao ar, o serviço ainda sem nome precisa de maior desenvolvimento como ‘produto’.

O novo prazo de lançamento do serviço é o primeiro trimestre de 2014. A primeira notícia sobre o streaming de música do YouTube remonta a outubro, quando indícios de um “Music Pass” foram encontrados na versão para Android do aplicativo do site.

Assim como concorrentes como Spotify, Deezer e Rdio, o serviço deverá ter duas versões: uma gratuita, e outra, premium, a a US$ 10, embora ainda não tenham sido divulgadas oficialmente as diferenças entre as duas. Entre os recursos especulados, estão uma tecnologia que permitiria ao assinante ouvir músicas offline, além de acessar álbuns inteiros e eliminação de anúncios.

O desafio para o canal de vídeos do Google, porém, é oferecer algo com apelo para as milhões de pessoas que já usam sua plataforma de graça. O YouTube já é considerado o maior site de streaming musical do mundo. Embora não existam números específicos, o site conta com 1 bilhão de visitantes mensais, segundo dados do próprio Google, e é o destino preferido dos adolescentes americanos para escutar música, de acordo com o Nielsen.

O que ficou mal explicado, até agora, é a diferença do serviço de streaming do YouTube para o Google Play Music All Access, serviço lançado nos EUA em maio.