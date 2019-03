Lionel Bonaventure / AFP Serviços como Netflix superaram o número de assinantes de TV a cabo no mundo

Serviços de video por streaming, como o Netflix, superaram o número de assinaturas da TV a cabo em todo o mundo em 2018. Segundo o relatório da Motion Picture Association of America (MPAA), entidade que representa a indústria do cinema nos EUA, o streaming atingiu a marca de 613,3 milhões de assinaturas contra 556 milhões da TV a cabo.

O streaming cresceu 27% em relação a 2017, enquanto a TV a cabo caiu 2%. Porém, os serviços de TV a cabo ainda ficaram em primeiro lugar em termos de receita: US$ 118 bilhões. O streaming fica em terceiro, com receita um pouco inferior a US$ 40 bilhões. Além disso, o relatório mostra que mais gente nos EUA assiste TV (80%) do que serviços de streaming (70%).

No geral, a indústria do cinema teve crescimento de 9% em relação a 2017. A receita global, incluindo bilheteria, assinaturas, vendas de mídias físicas e outros, foi de US$ 96,8 bilhões. A venda de mídias físicas, como discos de DVD e Blue-Ray, caíram 14% no mundo.

A briga pelo mercado de streaming está começando, e logo deve ganhar competidores como Apple e Disney. A empresa da maçã deve anunciar o seu serviço nesta segunda, 25.