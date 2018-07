Streamy Awards 2010 já está aceitando indicações

Com as grandes premiações de multimídia incluindo categorias que gratificam produções na web nos últimos anos, deu para supôr que era só questão de tempo até que um prêmio específico para TV na internet fosse criado. É essa a proposta do The Streamy Awards: premiar as melhores produções audiovisuais veiculadas na web durante um ano.

16/12/2009 | 11h56