O CEO do Google, Eric Schmidt. FOTO: Thomas Peter/REUTERS

Durante o programa de entrevistas Parker Spitzer da CNN, o CEO do Google, Eric Schmidt afirmou que as pessoas que não estão felizes com a exibição de suas casas pelo Google Street View poderiam “simplesmente se mudar”. As informações são do MarketWatch, pertencente ao The Wall Street Journal.

—-

O executivo, após rir, justificou a sua declaração dizendo que as câmeras registram apenas um momento nas ruas, e que, portanto não eram uma “situação de monitoramento”.

“Nós temos muito cuidados em não obter informações sobre onde as pessoas estão em tempo real”, garantiu Schmidt.

Em nota o Google amenizou a declação de Schmidt e ressaltou que a empresa ainda permite que “os usuários exijam que as suas casas sejam removidas do Street View”.

A entrevista está disponível no site da CNN, mas sem o trecho citado.