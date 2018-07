Os usuários que passeiam pelas ruas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro pelo Street View logo verão imagens melhores e mais detalhadas. O serviço de mapas do Google que permite a navegação em primeira pessoa, lançado em setembro por aqui, está entrando em sua segunda fase no Brasil.

Novos carros estão recapturando as imagens para atualizar o banco de dados dos mapas. No lugar das antigas nove câmeras, um equipamento mais leve que conta com 15 câmeras foi instalado nos carros. Com isso, as fotos terão com maior resolução e áreas mais amplas podem ser cobertas em menos tempo.

Segundo o blog oficial do Google no Brasil, os veículos novos ainda estão em fase de teste e circulam apenas pelas ruas da capital paulista.