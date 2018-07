??? A polícia de Bangalore enviou uma carta proibindo o serviço. A suspeita é de violação de privacidade

NOVA DELI – O Google recebeu uma ordem da polícia de Bangalore para que interrompesse o serviço Street View no centro tecnológico da Índia, disse a empresa nesta terça-feira, 21. Esse é o mais recente revés ao projeto de mapas do Google, que tem sido acusado de afetar a privacidade das pessoas.

“Recebemos uma carta do Departamento de Polícia sobre o Street View. Atualmente estamos revendo a questão e paralizamos nossos veículos até que tenhamos a oportunidade de responder a qualquer pergunta ou preocupação que tenha a polícia,” disse o Google em comunicado. A polícia não quis dar detalhes sobre as razões da carta.

Bangalore é o principal centro tecnológico da terceira maior economia da Asia, onde o Google emprega milhares de pessoas e onde os gigantes mundiais de tecnologia como Microsoft, Yahoo e Intel também têm escritórios.

O Google começou a coletar as imagens há três semanas em Bangalore, a primeira cidade da Índia a ser visitada pelo Street View. A empresa tem a intenção de cobrir toda a Índia com o serviço de mapas, disse um porta-voz à Reuters.

Autoridades da Europa, Canadá e Cingapura têm realizado investigações sobre a legalidade do Street View, depois que o Google admitiu perante as autoridades dos Estados Unidos que os veículos usados para fazer as fotografias para o serviço também haviam coletado informações pessoal como e-mails e senhas de redes Wi-Fi.

