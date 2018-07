Jornal flagrou carro nas ruas de Curitiba IMAGEM: REPRODUÇÃO

O jornal curitibano Gazeta do Povo publicou uma reportagem nesta terça-feira, 17, que relata que os carros do Google andam passeando pela cidade, captando fotografias panorâmicas que farão parte do serviço Google Street View. Em 2010 a ferramenta adicionou visualizações em 360 graus de três capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A captura das imagens teria começado nesta semana, mas o Google não confirmou quanto tempo levará o processo ou quando as imagens de Curitiba entrarão no ar. Além da capital paranaense, outras 51 cidades brasileiras estão sendo mapeadas. Até 2014, o Google quer adicionar no Street View todas as cidades que receberão jogos da Copa do Mundo.

Privacidade. Países como Alemanha e Coréia do Sul já investigaram a atuação dos carros do Google e estipularam se a empresa estaria invadindo a privacidade dos seus cidadãos. A acusação ganhou força há cerca de um ano, quando foi descoberto que os carros estavam captando dados de pessoais, como e-mails e senhas, de usuários de redes Wi-Fi abertas.