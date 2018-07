Novo equipamento permite fotografar locais onde o acesso é possível apenas a pé

SÃO PAULO – A equipe do Google Street View estreou um novo meio para obter imagens para o Google Maps. Chamada Trekker, a mochila equipada com câmeras de alta definição controladas por um smartphone Android permite acesso a lugares onde só se pode chegar a pé.

As câmeras são controladas por um smartphone. FOTO: Divulgação

O novo equipamento agora faz companhia ao carro, triciclo, carrinho e motoneve, como veículo disponíveis para o trabalho do Sreet View.

O primeiro local onde o Trekker está sendo utilizado é o Grand Canyon. “Os vales estreitos e as trilhas escarpadas do Grand Canyon são o terreno perfeito para o nosso novo sistema de câmeras”, afirmou Ryan Falor, gerente de produto do Google Street View em nota para a imprensa.

Nesta semana, a equipe de Falor reúne imagens de partes da borda sul do Parque nacional Grand Canyo, o Bright Angel Trail, entre outros lugares.