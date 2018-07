O Google violou as leis de proteção de dados britânicas quando o mapeamento do Street View coletou dados de redes Wi-Fi privadas, disse o comissário de informação do país nesta quarta-feira, 3. A empresa norte-americana, porém, não vai receber nenhuma multa, desde que se comprometa a não cometer o erro outra vez.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google provovou a ira internacional quando foi revelado que os carros do Street View, que fazem imagens nas ruas para o popular serviço de mapeamento, também estavam bisbilhotando e-mails, endereços de internet e senhas de redes Wi-Fi abertas, sem senhas de acesso.

A polícia metropolitana de Londres, Scotland Yard, disse que não irá abrir uma investigação criminal sobre o vazamento de dados, que a empresa descreveu como um descuido.

O Comissário de Informação Christopher Graham recentemente recebeu a autorização para multar em até 500 mil libras (cerca de R$ 1,368 milhão) violações sérias do tipo, mas disse em seu comunicado que a “a ação regulatória mais apropriada e proporcionada” seria receber uma declaração escrita do Google de que a falha não será repetida e conduzir uma auditoria das práticas de proteção de dados da empresa.

O Google disse que se desculpava profundamente pelo problema, acrescentando que tem trabalhado desde então para melhorar seus controles internos. “Nós não queremos essas informações, nunca usamos para qualquer um de nossos produtos ou serviços, e temos procurado apagá-los o mais rápido possível”, disse a empresa em comunicado.

O programa de mapeamento do Google tem sido rodeado de preocupação com a privacidade desde seu lançamento, e autoridades ao redor do mundo já tentaram de diversas formas investigar as ações da empresa. Na semana passada, promotores italianos anunciaram uma investigação sobre a suspeita de violação de privacidade, enquanto que oficiais espanhóis disseram que o Google estava responderia não por um, mas por dois inquéritos.

Em outubro, um encarregado do Canadá disse que a coleta de informações por Wi-Fi violou a lei do país, enquanto que o lançamento do Street View na Alemanha foi adiado por meses por causa de problemas de privacidade.

Mesmo assim, o serviço continua popular. O Escritório de Informação britânico convida os usuários a encontrar seu endereço no Google Maps.

/ Raphael G. Satter (ASSOCIATED PRESS)|