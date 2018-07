A Harmonix e a MTV Games anunciaram o lançamento do Rock Band Network, ferramenta que permitirá que qualquer banda coloque suas músicas para rodar no game.

A idéia das empresas é ambiciosa: eles querem criar uma plataforma de lançamento de novos artistas. Para isso, deixarão disponíveis para qualquer um as mesmas ferramentas usadas pelas bandas que estão no game.

“Nós evoluímos a plataforma para o seu próximo passo lógico, dando aos jogadores acesso a uma incrível quantidade de novas músicas ao colocar as ferramentas profissionais que nós usamos nas mãos dos próprios artistas”, disse à Rolling Stone Alex Rigopulos, co-fundador da Harmonix.

Funciona assim: a banda coloca sua música para ser testada no creators.rockband.com. Se for aprovada, ela entra para o jogo e passa a ser vendida pela loja online Rock Band Network Store. Os músicos poderão palpitar sobre o preço das músicas e ganhar royalities sobre os downloads.

Um porém: para participar é preciso ser sócio do XNA Creators Club Online, da Microsoft, requisito que custa de US$ 49,99 a US$ 99,99.

A ferramenta será lançada no final de agosto nos EUA em versão beta. No início, as músicas estarão disponíveis apenas para Xbox 360 – mas as empresas planejam estender a novidade para PlayStation 3 e Wii.