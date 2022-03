Tiago Queiroz/Estadão - 13/9/2021 Todos nós precisamos nos reinventar e desenvolver novas habilidades? Segundo um estudo realizado pelo Institute for The Future, sim

Nas minhas experiências atuando em projetos de estratégia e inovação aberta, mentorando startups e participando de diversos eventos em painéis como palestrante, deram para mim a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes dentro do ecossistema de empreendedorismo no Brasil. E o que mais chamou a minha atenção durante todo esse período foi a capacidade de adaptação e de reinventar dessas pessoas, que são um grupo com comportamento semelhante.

Com objetivo de entender quais as características que mais se destacam entre elas, a professora Saras Sarasvathy, da Universidade de Virgínia, fez um estudo com empreendedores de todo o mundo para identificar quais comportamentos faziam com que eles tivessem sucesso. Foi aí que a especialista descobriu o “Effectuation”.

O termo, sem tradução específica para o português, pode ser entendido como ação empreendedora que remete à capacidade da pessoa em focar na resolução de um problema e/ou identificar oportunidades. Uma vez identificada, o indivíduo foca em tirar ideias do papel e fazê-las crescer traçando objetivos e identificando os recursos disponíveis para levá-las ao ar.

Ainda que o estudo seja sobre pessoas empreendedoras, há outro ponto interessante: o que irá impulsionar o futuro do mercado de trabalho são as habilidades de se reinventar e se adaptar às mudanças.

Mas todos nós precisamos nos reinventar e desenvolver novas habilidades? Segundo um estudo realizado pelo Institute for The Future, sim. O estudo do Institute for the Future revela que cerca de 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas. Em outro estudo, a McKinsey Global Institute aponta que, com a evolução tecnológica, novos empregos irão surgir. Esta tendência poderá criar entre 20 milhões e 50 milhões de novas vagas.

Como se preparar para todas as mudanças? No nível individual, é possível aprimorar seus estudos, buscar entender cada vez mais de novas tecnologias e seus impactos, alinhar seus valores, sonhos e desejos com o que realiza profissionalmente. No nível da organização, é preciso realinhar metas e objetivos com a visão de futuro do negócio. Diversas empresas entenderam que a inovação precisa estar em todas áreas e realinharam a estratégia do negócio com base nessa premissa. Caso contrário, o risco de deixar de existir e sair do mercado é bastante elevado.

Neste período de adaptação em escala para o amanhã, você e sua organização estão preparados para o futuro?

*CONSELHEIRA NA WISHE WOMEN CAPITAL E PROFESSORA CONVIDADA NA FUNDAÇÃO DOM CABRAL