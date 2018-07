O artista Kyle McDonald ficou intrigado com a relação das pessoas com os computadores. Especialmente quanto ao olhar de um para o outro. Por três dias, Kyle fez com que laptops de uma Apple Store fizessem fotos sem parar. A coisa toda gerou pelo menos mil imagens e ele, espertamente, botou-as para rodar em todos os computadores aleatoriamente, como uma “exposição” do seu trabalho. Ela, aparentemente, não foi muito bem recebida pelo seu público. Além do vídeo que fez, as imagens estão todas em um Tumblr, aqui.

Clique na imagem para assistir o vídeo no Vimeo.

Vi aqui.