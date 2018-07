O Google quer personalizar ainda mais a experiência de busca. Depois das estrelinhas para marcar os principais resultados das pesquisas, a empresa está estreiando a possiblidade de os usuários escolherem uma foto para ser o plano de fundo da homepage do buscador.

Segundo o post no blog oficial do Google, as imagens poderão vir do seu computador, do seu álbum online no Picasa ou de qualquer álbum público do Picasa. Cansou da foto? Eles prometem que será bem fácil trocar da homepage personalizada para a versão clean clássica.

Essa função está sendo lançada nos Estados Unidos e já deve estar disponível para todo os usuários nos próximos dias. Vá checando o canto inferior esquerdo da homepage do Google quando você estiver logado.

Fotos: reprodução