LG apresenta soluções conectadas por inteligência artificial que asseguram a saúde dos consumidores

Mais do que nunca, preservar a vida, tomar muito cuidado nas interações sociais e com o meio ambiente em que vivemos e convivemos passou a ser necessidade número um no novo momento do mundo. Em casa, então, com a família e as crianças, a atenção deve ser redobrada. Para um dia a dia mais feliz e confortável, garantindo a segurança na nova sociedade global, a LG apresenta uma série de soluções conectadas por inteligência artificial, para assegurar o seu bem mais importante: a sua saúde.

“A LG está sempre buscando inovação para trazer mais conveniência, mais entretenimento e mais meios de manter as pessoas saudáveis”, afirma Sonah Lee, diretora de Marketing da LG Brasil. “Como o viver em casa mudou, ganhando novas dimensões, a tecnologia e as inovações ajudam nessas novas realidades, nos novos espaços – a sala de aula, o espaço de trabalho –, que agora são dentro de casa”, destaca a executiva.

As novidades começam pela nova linha de aparelhos de ar-condicionado, anunciada na Consumer Electronics Show (CES) 2021, com controles e conexão à internet, integrada com a plataforma ThinQ, de inteligência artificial, e que agrega produtos, serviços e soluções da LG, em quatro linhas principais: o ar que respiramos; as superfícies que tocamos; as roupas que vestimos; e os alimentos que consumimos.

Para proporcionar e manter um ar limpo e saudável, mantendo-o livre de microrganismos (uma grande demanda dos consumidores no ano passado), a LG apresentou a próxima geração da tecnologia PuriCare, desenvolvida para aparelhos compatíveis com todos os espaços.

A série compreende grandes unidades para ambientes corporativos; outra para ambientes menores, para a casa; soluções de ar-condicionado pessoal, que podem ser levadas a qualquer lugar – com destaque, nesta última categoria, para o novo Wearable Air Purifier, uma máscara que conta com a tecnologia; além do Mini Air Purifier, pequeno e leve, que pode ser usado no carro ou escritório. Os dispositivos contam com filtros de alta performance e ventiladores controlados por sensores.

O portfólio de tecnologias “saudáveis” compreende também a tecnologia TrueSteam, encontrada em máquinas de lavar roupas e louças, direcionando vapor de alta pressão para sanitizar os objetos, além da linha Cord Zero (sem fio) de aspiradores de pó, que contam com filtros HEPA (com alta eficiência na separação de partículas), com cinco etapas.

Mais economia na cozinha

Na cozinha, as inovações mais recentes estão presentes em novas linhas de refrigeradores, com destaque para os aparelhos side-by-side (com portas lado a lado). A LG anunciou a introdução da tecnologia InstaView, com um vidro especial que cobre uma das portas dianteiras do dispositivo, clean e minimalista. Com dois simples toques no painel de vidro preto ele se torna translúcido, e o interior se ilumina, permitindo ver o que há na geladeira, o que torna desnecessário ficar abrindo as portas – e se traduz em mais economia.

Por dentro, painéis de aço inoxidável com novos designs conferem um visual “premium” às geladeiras, auxiliando na circulação de ar frio, aumentando a área útil para guardar produtos. E não para por aí: uma tecnologia exclusiva chamada Craft Ice permite obter gelo instantaneamente na forma de cubos, raspas ou mesmo esferas, e o dispenser de água é dotado do sistema UV Nano, eliminando qualquer contaminação.

Máquinas de lavar em formato de torre: economia de espaço

Na lavanderia, a novidade fica por conta do conceito Wash Tower. Para a conveniência do consumidor, as máquinas de lavar e secar roupas podem ser montadas em formato de torre (uma sobre a outra) ou moduladas de acordo com o espaço. Ambas contam com painel inteligente de controle único, no centro; tecnologia de inteligência artificial que identifica os tecidos e programa os melhores métodos de lavagem e secagem, aprendendo com o tempo os padrões de uso do proprietário; e sistema turbo wash 360º de alto desempenho de lavagem, que permite ciclos mais rápidos.

Voltado à área corporativa, o portfólio da LG para 2021 também apresenta o LG CLOi, um robô dotado de luz ultravioleta. Designada para áreas grandes, como salas de reuniões, restaurantes, hotéis etc., a máquina é capaz de mapear e percorrer autonomamente os ambientes, desinfectando os locais contra germes, vírus e bactérias.