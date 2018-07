Subcelebridades brasileiras acham que sabem fazer política via Twitter

Você já ouviu a mais nova frase de ordem política: #ForaSarney? A hashtag do Twitter explodiu entre ontem e hoje na internet também pela óbvia causa política de pressionar pela renúncia do presidente do Senado (e ex-presidente da República), José Sarney (veja reportagem do portal estadao.com.br aqui), mas também por outros motivos nem tão nobres – ou nada nobres (fama, celebridade, busca por holofotes).

30/06/2009 | 12h06

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo