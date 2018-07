O provedor de internet japonês, subsidiário da Sony no país, So-Net, alertou seus consumidores que um intruso invadiu seus sistemas e roubou pontos virtuais do seu programa de recompensas no valor de US$ 1.225.

É o mais um problema enfrentado pela empresa, depois que informações pessoais de 100 milhões de usuários da Playstation Network foram roubadas no mês passado quando a rede que conecta os consoles da empresa foi hackeada.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Especialistas em segurança disseram não estar supresos que a Sony ainda não tenha corrigido as brechas na imensa rede de games. No início da semana, a Sony fechou um de seus sites criados para ajudar os milhões de usuários a trocar suas senhas depois de encontrar uma falha de segurança.

“A Sony está passando por um rigoroso processo para encontrar brechas” disse Josh Shaul, diretor de tecnologia da empresa de segurança Application Security. ”Os hackers estão também estão fazendo o mesmo, encontrando falhas até mais rápido do que a Sony.”

A Sony anunciou o último roubo da página japonesa da So-Net na quinta-feira, 19.

“A medida tomada foi interromper as trocas de pontos da So-Net e pedimos aos consumidores que mudassem suas senhas”, disse o provedor em comunicado.

Cerca de 100 mil ienes (US$ 1.225) foram roubados das contas atacadas. A empresa disse que não há evidência de que outras contas do seu sistema online tenham sido invadidas.

“Até agora, não encontramos nenhum vazamento de dados. Não encontramos nenhum sinal de que uma pessoa tenha roubado nomes dos usuários, endereços, datas de nascimento e telefones.”

Especialistas em segurança disseram à Reuters que as redes da Sony ainda estão vulneráveis a ataques.

A sequência de problemas de segurança da Sony pode estar incentivando mais hackers a atacarem os seus sistemas.

“Eu acho que muitos estão pensando: ‘não tenho nada para fazer, vou atacar a Sony’”, disse Shaul.

O jornal Wall Street Journal foi o primeiro a relatar o caso.

/ REUTERS