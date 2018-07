A Microsoft está usando armamento pesado na guerra dos browsers. Depois de perder uma fatia gigante de mercado com o fiasco de seu Internet Explorer 6, a empresa começou a apelar para prêmios e caridade.

Em junho, a Microsoft lançou um concurso em que sortearia US$ 10 mil a quem baixasse o Internet Explorer 8. Agora, quem baixar a nova versão do browser combaterá a fome.

É isso aí: na campanha “Browser for the better”, toda vez que usuário que fazer um upgrade do IE6 para o IE8 a Microsoft irá doar oito refeições para a campanha Feeding America. Neste mês – o Hunger Action Month – as doações serão duplicadas.

Leia também:

Conheça os principais navegadores de internet

Internet Explorer 8 busca recuperar o prestígio perdido

,