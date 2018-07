Consultoria projeta que empresa terá que se contentar com um distante terceiro lugar, atrás de Apple e Google

Apresentação do Windows 8 no MWC FOTO: REUTERS/Gustau Nacarino

SÃO PAULO – A investida da Microsoft no mercado de tablets verá apenas um sucesso limitado, com a companhia americana de software ficando num distante terceiro lugar, atrás da Apple e do Google, informou a empresa de pesquisas Gartner nesta terça-feira, 10.

“Apesar de vendedores de PC e fabricantes de telefone quererem uma fatia do bolo, se lançando no mercado do tablet, até agora temos visto pouco sucesso fora a Apple e seu iPad”, declarou uma analista do Gartner.

A empresa estima que a Microsoft ganhará 4% do mercado em 2012 com sua plataforma Windows 8, que está para sair, enquanto a líder Apple controlará 61% e o sistema Android terá uma fatia de 32%.

A Gartner disse também esperar que a Microsoft ganhe mercado gradualmente, ajudada por compras corporativas. Mas ele deve alcançar apenas 11,8% de participação até 2016, com seus produtos ainda tendo pouco apelo ao consumidor.

A expectativa é que o mercado de tablets quase dobre neste ano, com todas as vendas totalizando 119 milhões de aparelhos.

