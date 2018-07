O iPhone chega à sexta versão nesta semana para continuar líder entre smartphones

SÃO PAULO – É chegada a hora: nesta semana a Apple desvenda a mais nova versão de seu iPhone. Na quarta-feira, 12, o mundo tecnológico volta os olhos para São Francisco, no Estado da Califórnia, à espera da sexta encarnação do iPhone.

O repórter do Link Camilo Rocha dá uma geral nos boatos e possíveis características do novo aparelho no blog Homem-Objeto. Ele explica porque, apesar de muita gente não esperar nenhuma revolução com o novo iPhone, ele deve ser um estouro de vendas mesmo assim. Há quem estime em 10 milhões o número de aparelhos vendidos na primeira semana.

