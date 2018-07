O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, afirmou que o próximo portátil da empresa poderá vir com acesso 3G ilimitado no pacote. “Estamos interessados nisso porque seria um novo modelo de negócios em que o usuário não precisaria lidar com os custos do acesso”, disse Iwata em entrevista ao Financial Times.

Se isso se concretizar, a Nintendo teria uma vantagem real sobre a concorrência. A Sony, com o seu PSP, depende integralmente de acesso wi-fi. O iPod Touch também precisa de wi-fi. No caso do iPhone, ele conta com 3G, mas o acesso depende da assinatura de plano de dados.

Existem fortes rumores que o sucessor do Nintendo DS será equipado com o poderoso processador Tegra, da Nvidia.

O Tegra, que já equipa a nova geração do Zune, o concorrente do iPod fabricado pela Microsoft, é capaz de gerar gráficos 3D muito melhores que o PSP e o iPhone/iPod Touch. Além disso, ele é capaz de exibir vídeos em full-HD em televisores equipados com HDMI e é utilizado em dispositivos que acessam a internet.

Se realmente vier equipado com o Tegra, o sucessor do DS teria condições plenas de acessar a rede 3G. Um dos trunfos do Tegra é o baixíssimo consumo de energia, fator crucial para o sucesso de um videogame portátil.