Kim Jong-un, herdeiro natural do líder da Coreia do Norte, já ganhou tumblr em que olha para as coisas

Kim Jong-un olhando para o ritmo de suas palmas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Com a morte de Kim Jong-il, a vaga de líder de Estado da Coreia do Norte deve ser preenchida por seu filho, Kim Jong-un. A televisão estatal norte-coreana, ao anunciar a morte do líder no domingo, anunciou o herdeiro.

—-

Nada mais natural, portanto, que ele também suceda o pai no que toca o universo dos memes. Mundialmente conhecido desde dezembro do ano passado, o tumblr Kim Jong-il Looking at Things (olhando para coisas) já tem, também, seu sucessor natural. É o Kim jong-un Looking at Things.

Até agora, o tumblr tem apenas seis fotos e um imitador, o homônimo Kim Jong-un Looking at Things, porém hospedado no Posterous.