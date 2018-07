A Suécia ultrapassou os Estados Unidos e chegou ao topo do ranking anual de uso de tecnologias de telecomunicação tais como redes, celulares e computadores, mostra um relatório divulgado na quinta-feira, 11.

O Connectivity Scorecard, criado por Leonard Waverman, professor da London Business School, em 2008, avalia dezenas de indicadores em 50 países, entre os quais capacitação tecnológica e uso de tecnologia de comunicação.

“A Suécia não só tem a melhor combinação de atributos, no momento, como mostra poucas indicações de que perderá sua vantagem”, disse Waverman.

“Em contraste, começou a surgir uma disparidade naquilo que um dia representou a essência da liderança dos EUA na maioria dos setores industriais e de serviços: educação e capacitação”, acrescentou.

A Suécia ficou em segundo lugar na pesquisa anterior, atrás dos EUA. A Noruega subiu ao terceiro posto, ante o quinto no levantamento passado.

Enquanto isso, o Brasil consta no levantamento de tecnologia dentro da lista de países em desenvolvimento, segundo critério do Fórum Econômico Mundial, aponta a pesquisa. O país saiu da oitava posição para a sexta. Nesse ranking, a Malásia lidera, seguida por África do Sul, Chile, Argentina, Rússia, Brasil, Turquia, México, Colômbia e Ucrânia.

A Malásia, beneficiada pela boa cooperação entre o setor público e o privado, continua a liderar a lista, enquanto a África do Sul subiu ao segundo posto ajudada pelo forte investimento empresarial em hardware, software e serviços de tecnologia da informação.

Os pesquisadores dizem que o novo ranking, criado a pedido da fabricante de equipamento para telecomunicações Nokia Siemens Networks, já está sendo usado em diversos países para desenvolver estratégias de inovação.

“A recuperação econômica e os pacotes governamentais de estímulo para o desenvolvimento da banda larga e das tecnologias de informação e comunicação devem ser causas de otimismo nos próximos anos”, disse Waverman.

Abaixo o ranking das 10 maiores “economias impulsionadas por inovação” avaliadas pelo estudo, em uma escala de 1 a 10 pontos:

1 Suécia 7,95

2 EUA 7,77

3 Noruega 7,74

4 Dinamarca 7,54

5 Holanda 7,52

6 Finlândia 7,26

7 Austrália 7,04

8 Reino Unido 7,03

9 Canadá 7,02

10 Japão 6,73

Abaixo o ranking das 10 mais entre as “economias propelidas por recursos naturais e eficiência”, em escala de 1 a 10. Esse ranking não comparável ao dos países industrializados:

1 Malásia 7,14

2 África do Sul 6,18

3 Chile 6,06

4 Argentina 5,90

5 Rússia 5,82

6 Brasil 5,32

7 Turquia 5,09

8 México 5,00

9 Colômbia 4,76

10 Ucrânia 4,67