Alterego do super-herói larga o emprego em jornal impresso e deve começar a trabalhar na internet

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – A questão do valor do jornalismo impresso e do online chegou aos quadrinhos. Na próxima edição americana do quadrinho do Super-Homem, seu alterego, Clark Kent vai deixar o jornal Planeta Diário para trabalhar como ‘blogueiro’.

—-

A mudança na vida de Clark coincide com a entrada do escritor Scott Lobdell e o desenhista Kenneth Rocafort na série. Ao USA Today, Lobdell prometeu mudanças profundas no universo do herói.

A demissão, por exemplo, é conturbada, com Clark indo embora na frente de toda a redação, afirmando que o jornalismo praticado no Planeta Diário se tornou entretenimento – um comportamento que foge de seu padrão.

Ainda de acordo com Lobdell, Clark não deve ir trabalhar em outro jornal e sim migrar para a internet. ”É mais provável que ele comece com algo próximo do Huffington Post ou do Drudge Report”.

Alterações do tipo não são incomuns nos quadrinhos. Na série Ultimate Spider-Man, feita para renovar a linha do Homem-Aranha, Peter Parker foi retratado como webdesigner do Clarim Diário, ao invés de fotógrafo.