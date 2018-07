Vai até quarta (31), o Gameworld, evento que reúne as principais empresas do mundo dos games no Brasil. Com entrada franca, o evento acontece no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, em São Paulo. A principal atração do evento foi a presença de Charles Martinet, o dublador de Super Mario.

E tinha de tudo por lá. Fãs alucinados, cosplayers, pais, jovens e crianças, homens e mulheres.

Não dá para comparar o Gameworld com outros grandes eventos que já aconteceram no Brasil, como a EGS. A escala é muito menor.

Mas é bacana ver, finalmente, os três grandes fabricantes, Sony, Nintendo e Microsoft, lado a lado em território nacional.

No estande da Sony, os fãs experimentavam os jogos do PS3.

A série Fifa, que agora é distribuída no Brasil pela Warner Interactive, atraiu os boleiros digitais.

Os jogadores puderam experimentar o realista Formula One, da Codemasters, também trazido pela Warner Interactive.

A Hudson, tradicional empresa japonesa, mostrou o game esportivo DecaSports.

A fila para pedir autógrafos para Charles Martinet, o dublador de Super Mario, era gigantesca. Nem quando ele fazia uma pausa os fãs arredavam pé.

Mesmo com o pequeno espaço que ocupou, a Microsoft não fez feio.

Até os mais novinhos tinham muito o que jogar.

Como todo evento de games, não deu para evitar os cosplayers, as pessoas que gostam de se vestir como seus personagens favoritos dos games.

Cadê o Naruto numa hora dessas?

A família Mishima, de Tekken, também marcou presença

Mario, mas não é a cara do Luigi?

Ah, agora sim…

O Gameworld acontece das 12 às 19 hs. A entrada é franca.